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В «Ауди» открыли вакансию ответственного за вопросы по лимиту бюджета

В «Ауди» открыли вакансию ответственного за вопросы по лимиту бюджета
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Команда Формулы-1 «Ауди» открыла вакансию ответственного за вопросы по лимиту бюджета. Соответствующая вакансия была опубликована на сервисе Motorsport Jobs.

В обязанности кандидата будет входить работа над соблюдением командой финансового регламента Формулы-1, в частности выявление рисков и возможностей в рамках работы с лимитом бюджета. Кроме того, именно работник этой должности будет сотрудничать напрямую с ФИА и согласовывать с ними отчётность.

Напомним, «Ауди» станет командой Формулы-1 в 2026 году, выкупив «Заубер».

Финансовый регламент Формулы-1 действует с 2021 года. По итогам первого отчётного года «Ред Булл» нарушил лимит бюджетов и получил денежный штраф и ограничение работы в аэродинамической трубе.

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