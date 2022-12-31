В «Ауди» открыли вакансию ответственного за вопросы по лимиту бюджета
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Команда Формулы-1 «Ауди» открыла вакансию ответственного за вопросы по лимиту бюджета. Соответствующая вакансия была опубликована на сервисе Motorsport Jobs.
В обязанности кандидата будет входить работа над соблюдением командой финансового регламента Формулы-1, в частности выявление рисков и возможностей в рамках работы с лимитом бюджета. Кроме того, именно работник этой должности будет сотрудничать напрямую с ФИА и согласовывать с ними отчётность.
Напомним, «Ауди» станет командой Формулы-1 в 2026 году, выкупив «Заубер».
Финансовый регламент Формулы-1 действует с 2021 года. По итогам первого отчётного года «Ред Булл» нарушил лимит бюджетов и получил денежный штраф и ограничение работы в аэродинамической трубе.
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