Технический директор Ф-1: проблемы с дельфинированием решились бы и без ФИА

Технический директор Формулы-1 Пэт Симондс высказал мнение о том, что ФИА могла не вмешиваться в проблемы с дельфинированием.



По ходу сезона-2022 ФИА стала контролировать вертикальные колебания после жалоб на дельфинирование со стороны команд.



«На мой взгляд, реакция после Баку была излишней. Там эффект дельфинирования, потому что настройки одной из команд не сработали и она довольно громко высказывалась об этом в прессе. Без вмешательства эта проблема тоже решилась бы. Большинство команд сейчас понимает, как регулировать дельфинирование.



Безусловно, стоит признать, что и мы этого не ожидали, хотя должны были. У нас было достаточно инструментов, которые позволяли предугадать эту проблему, у нас были динамические симуляции. Конечно, дельфинирование вносит свой вклад. Приходится решать проблему с этим, прежде чем работать с аэродинамикой. Это влияет и на механику», — приводит слова Симондса Auto Motor und Sport.

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