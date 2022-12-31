Грожан: «Феррари» сделает выводы и поборется за титул

Бывший пилот Формулы-1, ныне гонщик IndyCar Ромен Грожан оценил шансы «Феррари» побороться за чемпионский титул в следующем сезоне.
«После первых гонок было бы безумием не считать Шарля Леклера главным претендентом на чемпионство. В итоге они едва завершили сезон вторыми и наверняка Шарль очень разочарован. Если бы Расселл завершил сезон вторым, это что-то значило бы, а когда ты лидируешь с отрывом в 45 или 65 очков и в итоге оказываешься позади Ферстаппена, это обидно.
Думаю, в новом году «Феррари» выступит сильно. В квалификациях у них быстрая машина, Шарль здорово пилотирует. Да, допускает ошибки, но они бывают. Так что Леклер меня очень впечатлил. На мой взгляд, «Феррари» сделает необходимые выводы и будет бороться за чемпионство», — приводит слова Грожана Motorsport Week.
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