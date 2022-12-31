Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф: дельфинирование ломало двигатели, но они оказались очень надёжными

Вольф: дельфинирование ломало двигатели, но они оказались очень надёжными
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признал, что проблема дельфинирования негативно сказывалась на двигателях машин, но команда справилась.

«В начале сезона у нас были трудности с эффектом дельфинирования. Не нравились некоторые аспекты, касаемые управляемости силовой установки. Несмотря на проблемы, технический отдел смог повысить эффективность и справиться со сложными проблемами. В частности, прыгающая машина ломала двигатель.

Тем не менее мы оказались очень надёжными, мотор здорово себя показал и в середине, и в конце сезона», — рассказал Вольф в видео на YouTube-канале «Мерседеса».

«Мерседес» в минувшем сезоне занял третье место в Кубке конструкторов. Пилоты немецкой команды выиграли одну гонку в 2022 году.

Новость по теме
«Заметил кое-что, что очень поможет «Мерседесу» в будущем». Вольф — о минувшем сезоне Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022