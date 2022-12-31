Вольф: дельфинирование ломало двигатели, но они оказались очень надёжными
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признал, что проблема дельфинирования негативно сказывалась на двигателях машин, но команда справилась.
«В начале сезона у нас были трудности с эффектом дельфинирования. Не нравились некоторые аспекты, касаемые управляемости силовой установки. Несмотря на проблемы, технический отдел смог повысить эффективность и справиться со сложными проблемами. В частности, прыгающая машина ломала двигатель.
Тем не менее мы оказались очень надёжными, мотор здорово себя показал и в середине, и в конце сезона», — рассказал Вольф в видео на YouTube-канале «Мерседеса».
«Мерседес» в минувшем сезоне занял третье место в Кубке конструкторов. Пилоты немецкой команды выиграли одну гонку в 2022 году.
Новость по теме«Заметил кое-что, что очень поможет «Мерседесу» в будущем». Вольф — о минувшем сезоне Ф-1
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