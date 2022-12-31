Вольф: дельфинирование ломало двигатели, но они оказались очень надёжными

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признал, что проблема дельфинирования негативно сказывалась на двигателях машин, но команда справилась.



«В начале сезона у нас были трудности с эффектом дельфинирования. Не нравились некоторые аспекты, касаемые управляемости силовой установки. Несмотря на проблемы, технический отдел смог повысить эффективность и справиться со сложными проблемами. В частности, прыгающая машина ломала двигатель.



Тем не менее мы оказались очень надёжными, мотор здорово себя показал и в середине, и в конце сезона», — рассказал Вольф в видео на YouTube-канале «Мерседеса».



«Мерседес» в минувшем сезоне занял третье место в Кубке конструкторов. Пилоты немецкой команды выиграли одну гонку в 2022 году.