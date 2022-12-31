Мацик выиграл пролог «Дакара»-2023 среди грузовиков. Два грузовика команды де Роя в топ-3

В Саудовской Аравии проходит пролог ралли-рейда «Дакар»-2023.



В классе грузовиков лучшим в прологе оказался чешский гонщик Мартин Мацик. Второй результат с отставанием от победителя в пять секунд показал голландец Митчел ван ден Бринк, третьим стал ещё один голландский гонщик, Янус ван Кастерен. Алеш Лопрайс по итогам пролога показал шестой результат.



«Дакар»-2023. Пролог. Грузовики



1. Мартин Мацик-младший (MM Technology) — 9.43

2. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy) +0.05.

3. Янус ван Кастерен (Team de Rooy) +0.06.

4. Мартин Шольтис (Tatra) +0.13.

5. Виктор Виллем Верстейнен (Team de Rooy) +0.15.

6. Алеш Лопрайс (Praga) +0.15.

7. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy) +0.18.

8. Герт Хузинк (Riwald) +0.18.