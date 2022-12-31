Мацик выиграл пролог «Дакара»-2023 среди грузовиков. Два грузовика команды де Роя в топ-3
Поделиться
В Саудовской Аравии проходит пролог ралли-рейда «Дакар»-2023.
В классе грузовиков лучшим в прологе оказался чешский гонщик Мартин Мацик. Второй результат с отставанием от победителя в пять секунд показал голландец Митчел ван ден Бринк, третьим стал ещё один голландский гонщик, Янус ван Кастерен. Алеш Лопрайс по итогам пролога показал шестой результат.
«Дакар»-2023. Пролог. Грузовики
1. Мартин Мацик-младший (MM Technology) — 9.43
2. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy) +0.05.
3. Янус ван Кастерен (Team de Rooy) +0.06.
4. Мартин Шольтис (Tatra) +0.13.
5. Виктор Виллем Верстейнен (Team de Rooy) +0.15.
6. Алеш Лопрайс (Praga) +0.15.
7. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy) +0.18.
8. Герт Хузинк (Riwald) +0.18.
Комментарии
- 31 декабря 2022
-
19:03
-
17:56
-
17:17
-
16:55
-
16:30
-
15:02
-
13:44
-
12:30
-
11:15
-
10:44
-
09:55
-
00:56
- 30 декабря 2022
-
23:56
-
22:58
-
22:53
-
21:51
-
20:49
-
20:03
-
19:58
-
19:00
-
18:55
-
17:43
-
17:41
-
16:50
-
16:45
-
16:03
-
15:01
-
13:40
-
12:54
-
12:37
-
11:41
-
11:37
-
10:49
-
10:25
-
09:49
Партнерский контент