Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мацик выиграл пролог «Дакара»-2023 среди грузовиков. Два грузовика команды де Роя в топ-3

Мацик выиграл пролог «Дакара»-2023 среди грузовиков. Два грузовика команды де Роя в топ-3
Комментарии

В Саудовской Аравии проходит пролог ралли-рейда «Дакар»-2023.

В классе грузовиков лучшим в прологе оказался чешский гонщик Мартин Мацик. Второй результат с отставанием от победителя в пять секунд показал голландец Митчел ван ден Бринк, третьим стал ещё один голландский гонщик, Янус ван Кастерен. Алеш Лопрайс по итогам пролога показал шестой результат.

«Дакар»-2023. Пролог. Грузовики

1. Мартин Мацик-младший (MM Technology) — 9.43
2. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy) +0.05.
3. Янус ван Кастерен (Team de Rooy) +0.06.
4. Мартин Шольтис (Tatra) +0.13.
5. Виктор Виллем Верстейнен (Team de Rooy) +0.15.
6. Алеш Лопрайс (Praga) +0.15.
7. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy) +0.18.
8. Герт Хузинк (Riwald) +0.18.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022