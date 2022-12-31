Поляк Пшигонски прокомментировал восьмое место на прологе «Дакара»-2023

Польский гонщик Якуб Пшигонски, выступающий за «Мини» в классе легковых машин на «Дакаре»-2023, поделился впечталениями от пролога, который он закончил на восьмой позиции.



«Нам очень понравился пролог, было здорово, машина у нас отличная, спасибо X-Raid за такую машину, вообще за то, что поверили в нашу команду, в меня, и что построили такую машину в такие короткие сроки.



Пролог был 11 км, с жёстким покрытием, с поворотами как в классическом ралли, в конце трассы было много слепых поворотов, были длинные повороты. Интересно. В целом, нам пролог очень понравился», — приводит слова Пшигонски телеграм-канал Cross-Country Rally.



В классе легковых машин лучшим оказался шведский гонщик Маттиас Экстрём, представляющий «Ауди». Второе время показал француз Себастьен Лёб, который отстал от лидера всего на 0,01 секунды. Замкнул тройку лучших его соотечественник Стефан Петерансель из «Ауди».