Победитель пролога «Дакара»-2023 среди грузовиков чуть не въехал в толпу зрителей. Видео

Чешский гонщик Мартин Мацик чуть не въехал в толпу зрителей во время пролога ралли-марафона «Дакар»-2023.

Напомним, Мацик стал лучшим по итогам пролога «Дакара»-2023 в зачёте грузовиков.



Второй результат с отставанием от победителя в пять секунд показал голландец Митчел ван ден Бринк, третьим стал ещё один голландский гонщик, Янус ван Кастерен. Алеш Лопрайс по итогам пролога показал шестой результат.



«Дакар»-2023. Пролог. Грузовики



1. Мартин Мацик-младший (MM Technology) — 9.43.

2. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy) +0.05.

3. Янус ван Кастерен (Team de Rooy) +0.06.

4. Мартин Шольтис (Tatra) +0.13.

5. Виктор Виллем Верстейнен (Team de Rooy) +0.15.

6. Алеш Лопрайс (Praga) +0.15.

7. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy) +0.18.

8. Герт Хузинк (Riwald) +0.18.