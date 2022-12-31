Победитель пролога «Дакара»-2023 среди грузовиков чуть не въехал в толпу зрителей. Видео

Чешский гонщик Мартин Мацик чуть не въехал в толпу зрителей во время пролога ралли-марафона «Дакар»-2023.
Напомним, Мацик стал лучшим по итогам пролога «Дакара»-2023 в зачёте грузовиков.
Второй результат с отставанием от победителя в пять секунд показал голландец Митчел ван ден Бринк, третьим стал ещё один голландский гонщик, Янус ван Кастерен. Алеш Лопрайс по итогам пролога показал шестой результат.
«Дакар»-2023. Пролог. Грузовики
1. Мартин Мацик-младший (MM Technology) — 9.43.
2. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy) +0.05.
3. Янус ван Кастерен (Team de Rooy) +0.06.
4. Мартин Шольтис (Tatra) +0.13.
5. Виктор Виллем Верстейнен (Team de Rooy) +0.15.
6. Алеш Лопрайс (Praga) +0.15.
7. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy) +0.18.
8. Герт Хузинк (Riwald) +0.18.
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