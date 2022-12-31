Экстрём прокомментировал победу в прологе ралли-марафона «Дакар»-2023

Шведский гонщик Маттиас Экстрём, представляющий «Ауди», прокомментировал победу в прологе ралли-марафона «Дакар»-2023.



«Всегда приятно хорошо начать, но это длинный день, а ралли ещё длиннее. Хорошее завершение 2022 года, но настоящее начало „Дакара“ завтра. Придётся постараться и сосредоточиться ещё на две недели. Думаю, что для меня, юниора в этом ралли-марафоне, хорошо, что я буду начинать гонку в конце, это упростит задачу. Теперь можно отпраздновать Новый год и зарядить батареи на долгий завтрашний день», — приводит слова Маттиаса Экстрёма официальный сайт «Дакара».



Второе время показал француз Себастьен Лёб, который отстал от лидера всего на 0,01 секунды. Замкнул тройку лучших его соотечественник Стефан Петерансель из «Ауди».



Карлос Сайнс-старший, отец пилота Формулы-1 Карлоса Сайнса-младшего, выступающего за «Феррари», финишировал шестым. Российский гонщик Денис Кротов, выступающий под лицензией Кыргызстана, показал 43-й результат.