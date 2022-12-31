Петерансель прокомментировал третье место в прологе «Дакара»-2023

Французский гонщик Стефан Петерансель прокомментировал третье место в прологе ралли-марафона «Дакар»-2023.
«Гонка началась. Каждый раз, когда вы надеваете шлем на старте и знаете, что вас вот-вот бросят в самую гущу событий. Мы финишировали первыми, третьими и шестыми. Лично я выступил лучше, чем ожидал. Трасса была более благоприятной для чисто раллийных или ралли-кроссовых гонщиков, которым я не являюсь, так что это был хороший результат. Я не привык придумывать стратегии, но я буду в хорошей позиции, чтобы выбрать свой стартовый номер на завтра», — приводит слова Петеранселя официальный сайт «Дакара».
Напомним, победу в прологе одержал шведский гонщик Маттиас Экстрём. Второе время показал француз Себастьен Лёб, который отстал от лидера всего на 0,01 секунды.
Карлос Сайнс-старший, отец пилота Формулы-1 Карлоса Сайнса-младшего, выступающего за «Феррари», финишировал шестым. Российский гонщик Денис Кротов, выступающий под лицензией Кыргызстана, показал 43-й результат.
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