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Чешский участник «Дакара» объяснил, из-за чего чуть не въехал в толпу зрителей

Чешский участник «Дакара» объяснил, из-за чего чуть не въехал в толпу зрителей
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Чешский гонщик Мартин Шольтис, чуть не въехавший в толпу зрителей во время пролога ралли-марафона «Дакар»-2023, объяснил причину подобного инцидента.

«Все были взволнованы, поэтому мы начали немного тяжело. В самом начале была небольшая проблема, когда мы съехали с трассы, потому что Маньяс не сказал мне, что там крутой правый поворот, поэтому мы потеряли около 10- 15 секунд», — приводит слова Шольтиса Buggyra Racing.

Лучшим по итогам пролога «Дакара»-2023 в зачёте грузовиков стал Мартин Мацик.

Второй результат с отставанием от победителя в пять секунд показал голландец Митчел ван ден Бринк, третьим стал ещё один голландский гонщик, Янус ван Кастерен. Алеш Лопрайс по итогам пролога показал шестой результат.

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