Действующий чемпион «Дакара» Сандерленд попал в аварию на первом же этапе

Победитель прошлого «Дакара» в классе мотоциклов Сэм Сандерленд, вероятно, закончил свои выступления на ралли-рейде 2023 года. Сандерленд попал в серьёзную аварию на 52-м километре, выбыв из гонки на первом же этапе из запланированных 15. Об этом сообщает пресс-служба «Дакара» на официальном сайте.
Ему оказали помощь и доставили на вертолёте в больницу, где её продолжили оказывать уже врачи медицинского учреждения. Британский гонщик находится в сознании, и даже шутил, что так быстро выбыл из гонки. Сандерленд может двигаться, однако он повредил спину и, вероятно, проблемы связаны конкретно с позвоночником.
Сэм Сандерленд ранее уже попадал в аварии. В 2018 году после победного «Дакара»-2017 он не смог защитить титул, попав в ДТП на четвёртом этапе соревнований.
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