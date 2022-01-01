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Сандерс получил штраф, Брабек стал победителем первого этапа «Дакара» среди мотоциклов

Сандерс получил штраф, Брабек стал победителем первого этапа «Дакара» среди мотоциклов
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В Саудовской Аравии проходит первый этап ралли-рейда «Дакар» – 2023.

В классе мотоциклов штраф за превышение скорости получил австралиец Дэниел Сандерс (+ 2 минуты). Таким образом американец Рики Брабек стал победителем первого этапа. Также штрафы за превышение скорости получили испанец Хоан Барреда Борт (+1 минута) и чилиец Пабло Кинтанилья (+ 2 минуты).

Окончательная классификация в классе мотоциклов выглядит следующим образом:

1. Рики Брабек (США, «Хонда») — 4:14.10.
2. Кевин Бенавидес (Аргентина, KTM) +0.44.
3. Мейсон Клайн (США, KTM) +0.44.
4. Хоан Барреда Борт (Испания, «Хонда») +1.10.
5. Тоби Прайс (Австралия, KTM) +1.49.
6. Дэниел Сандерс (Австралия, «ГАС») +1.50.
7. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хонда») +1.57.
8. Скайлер Хауэс (США, «Хускварна») +3.07.
9. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +3.47.
10. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») +6.25.

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