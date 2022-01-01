Мацик выиграл первый этап «Дакара»-2023 среди грузовиков, Лопрайс — второй
Поделиться
В Саудовской Аравии проходит первый этап ралли-рейда «Дакар» — 2023.
В классе грузовиков победу одержал чех Мартин Мацик, на втором месте с отставанием в пять с лишним минут — француз Алеш Лопрайс, на третьем — голландец Митчел ван ден Бринк, который пришёл к финишу спустя 10 минут и 13 секунд после лидера.
«Дакар»-2023. Этап 1. Грузовики
1. Мартин Мацик-младший (MM Technology) — 3:46.35.
2. Алеш Лопрайс (Praga) +5.46.
3. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy) +10.13.
4. Ярослав Вальтр (Tatra) +11.23.
5. Мартин Шольтис (Tatra) +14.37.
6. Янус ван Кастерен (Team de Rooy) +16.22.
7. Кес Колен (PROJECT 2030) +26.58.
8. Бен Ван де Лар (Fried Van De Laar) +29.24.
9. Терухито Сугавара (Team Sugawara) +32.16.
10. Ваидотас Пашкевичус (Fesh Fesh Team) +32.16.
Комментарии
- 1 января 2023
-
19:37
-
18:52
-
18:11
-
17:49
-
17:19
-
16:30
-
15:46
-
14:19
-
12:24
-
12:01
-
08:16
- 31 декабря 2022
-
20:51
-
20:48
-
19:28
-
19:03
-
17:56
-
17:17
-
16:55
-
16:30
-
15:02
-
13:44
-
12:30
-
11:15
-
10:44
-
09:55
-
00:56
- 30 декабря 2022
-
23:56
-
22:58
-
22:53
-
21:51
-
20:49
-
20:03
-
19:58
-
19:00
-
18:55
Партнерский контент