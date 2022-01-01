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Мацик выиграл первый этап «Дакара»-2023 среди грузовиков, Лопрайс — второй

Мацик выиграл первый этап «Дакара»-2023 среди грузовиков, Лопрайс — второй
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В Саудовской Аравии проходит первый этап ралли-рейда «Дакар» — 2023.

В классе грузовиков победу одержал чех Мартин Мацик, на втором месте с отставанием в пять с лишним минут — француз Алеш Лопрайс, на третьем — голландец Митчел ван ден Бринк, который пришёл к финишу спустя 10 минут и 13 секунд после лидера.

«Дакар»-2023. Этап 1. Грузовики

1. Мартин Мацик-младший (MM Technology) — 3:46.35.
2. Алеш Лопрайс (Praga) +5.46.
3. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy) +10.13.
4. Ярослав Вальтр (Tatra) +11.23.
5. Мартин Шольтис (Tatra) +14.37.
6. Янус ван Кастерен (Team de Rooy) +16.22.
7. Кес Колен (PROJECT 2030) +26.58.
8. Бен Ван де Лар (Fried Van De Laar) +29.24.
9. Терухито Сугавара (Team Sugawara) +32.16.
10. Ваидотас Пашкевичус (Fesh Fesh Team) +32.16.

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