Мацик выиграл первый этап «Дакара»-2023 среди грузовиков, Лопрайс — второй

В Саудовской Аравии проходит первый этап ралли-рейда «Дакар» — 2023.



В классе грузовиков победу одержал чех Мартин Мацик, на втором месте с отставанием в пять с лишним минут — француз Алеш Лопрайс, на третьем — голландец Митчел ван ден Бринк, который пришёл к финишу спустя 10 минут и 13 секунд после лидера.

«Дакар»-2023. Этап 1. Грузовики

1. Мартин Мацик-младший (MM Technology) — 3:46.35.

2. Алеш Лопрайс (Praga) +5.46.

3. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy) +10.13.

4. Ярослав Вальтр (Tatra) +11.23.

5. Мартин Шольтис (Tatra) +14.37.

6. Янус ван Кастерен (Team de Rooy) +16.22.

7. Кес Колен (PROJECT 2030) +26.58.

8. Бен Ван де Лар (Fried Van De Laar) +29.24.

9. Терухито Сугавара (Team Sugawara) +32.16.

10. Ваидотас Пашкевичус (Fesh Fesh Team) +32.16.