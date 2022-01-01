Голландский гонщик: досадно, что на «Дакаре» нет «КАМАЗ-мастер»

Голландский гонщик в классе грузовиков Герт Хузинк посетовал на отсутствие команды «КАМАЗ-мастер» на «Дакаре»-2023.
«Этот год будет другим. Жаль, что «КАМАЗ-мастер» отсутствует, но в то же время это делает категорию грузовиков «Дакара» захватывающей, потому что каждый день можно будет увидеть нового победителя.
Наша цель — попасть в пятёрку лучших, но будет девять или десять других, которые также могут достичь этого и, если повезёт, подняться на подиум.
Мы многое улучшили в нашем грузовике, в том числе гибридный двигатель. Гибрид — очень хорошее решение, потому что мы можем использовать меньше дизельной мощности, что увеличивает срок службы двигателя и запас хода. Мы также изменили размеры шасси, передняя ось смещена вперёд, что лучше для дюн, — в прошлом году наш «нос» был слишком длинным», — цитирует Хузинка официальный сайт «Дакара».
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