Карлос Сайнс-младший: очень нравится атмосфера «Дакара» — я мог бы поучаствовать

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс-младший приехал в Саудовскую Аравию, чтобы наблюдать за выступлениями своего отца – Карлоса Сайнса-старшего. 60-летний испанец одержал победу на первом этапе ралли-рейда.

«Я впервые на «Дакаре». Разумеется, узнаю много новых вещей и пытаюсь их понять. Я наблюдал за отцом с вертолёта, это было отличное приключение. Было здорово, в том числе из-за того, что он победил. Я счастлив, моя мама счастлива. Прекрасный день, честно говоря.



Если я буду выступать тут, то потому, что мне самому нравится и интересно, а не из-за участия отца. Я слежу за «Дакаром» с тех пор, как тут гоняется мой отец, – с 2006 года, то есть 16–17 лет. Мне всегда хотелось приехать, но я должен одну неделю в году отдохнуть и не путешествовать. Но сезон Ф-1 завершился раньше, и я выделил неделю с 1 января, чтобы приехать на «Дакар».



Здесь всё кажется магией: команды соперничают, но в бивуаке дружелюбная атмосфера, атмосфера приключения. Мне это очень нравится – в таком я мог бы поучаствовать. Виды потрясающие: мы посетили каньоны, дюны, горы. Саудовская Аравия – особое место для «Дакара», мы побывали в невероятных локациях.



Когда я следил за отцом, у меня были смешанные чувства. Когда мы впервые подлетели, ему пришлось остановиться из-за прокола. Я боялся, что сглазил его или что-то в таком роде. Я немного запаниковал, думал, что всё кончено. Но он смог продолжить, и здорово, что он добился того результата, к которому стремился. Наблюдать за ним было чем-то особенным», — цитирует Сайнса-младшего Motorsport Italia.