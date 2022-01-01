Чешский участник «Дакара» — о «КАМАЗ-мастер»: бороться с ними было невозможно!

Чешский гонщик в классе грузовиков Ярослав Вальтр рассказал, что в прошлые годы соперничать с российской командой «КАМАЗ-мастер» было практически невозможно.

«Я считаю, что нужно ставить самые высокие цели. Мы хотим победить, но знаем, что «Дакар» — настолько сложное соревнование, что мы сможем оценить его только после пересечения финишной черты последнего этапа.

«КАМАЗ-мастер» – профессионалы, и гонки — это их работа. Бороться с ними было невозможно. Без них конкуренция сейчас будет очень высокой. Я не хочу себя ни с кем сравнивать. Я проведу свою собственную гонку, и мы посмотрим, каков будет результат в конце», — приводит слова Вальтра официальный сайт «Дакара».

Напомним, на первом этапе «Дакара» — 2023 в классе грузовиков победу одержал экипаж Мартина Мацика из команды MM Technology.