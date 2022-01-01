В Саудовской Аравии высказались о возможности выступлений Сайнса-младшего на «Дакаре»

Глава автомобильной Федерации Саудовской Аравии принц Халид Бин Султан Аль-Файсал подвёл итоги первого этапа «Дакара»-2023 и рассказал о возможности выступлений Карлоса Сайнса-младшего на этих соревнованиях.

«Сегодня был первый полноценный спецучасток на «Дакаре»-2023, трасса была сложная, многие участники прокололи шины. На трассе были разные типы покрытия, были камни, были пески. Это был настоящий вызов экипажам, так как они раздумывали, как настраивать свои машины: на мягкий песок или на каменистую поверхность. Но это Саудовская Аравия, вы здесь на одном спецучастке встретите сочетание очень разнообразных вещей.

Я поздравляю Карлоса Сайнса с победой на этом СУ. Завтра будет новое приключение для всех участников, и всем им я желаю удачи. И всех с Новым годом!

Да, среди наших гостей Сайнс-младший. Он приехал, чтобы посмотреть и поддержать отца на гонке. Ему было очень интересно посмотреть на то, как проходит «Дакар», насколько сильно он отличается от Формулы-1. Было забавно, как он пытался подсказать отцу, куда ехать, когда сам летел над ним на вертолёте. Мы будем рады приветствовать и других членов семей наших участников, всех ждём здесь, на «Дакаре».

Я не удивлюсь, если Сайнс-младший после завершения карьеры в Формуле-1 захочет поучаствовать в ралли-рейдах, и в том числе в «Дакаре», в конце концов, это очень интересная и одновременно одна из самых сложных гонок на планете», — приводит слова Аль-Файсала телеграм-канал Cross-Country Rally.

Ранее Карлос Сайнс-младший рассказал о своих впечатлениях от «Дакара»-2023.