Култхард: Перес достаточно зрелый, чтобы понимать, что он не может бороться с Ферстаппеном

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард высказался по поводу соперничества между пилотами Ред Булл Максом Фертсаппеном и Серхио Пересом.

«Чеко, конечно, мечтает стать чемпионом мира. Разуммется, он хочет верить, что когда всё идёт как надо, то он показывает достаточный темп, чтобы обгонять Макса. Но при этом он достаточно зрелый, чтобы понимать, что ему довольно сложно навязывать борьбу Ферстаппену на протяжении целого сезона», — приводит слова Култхарда GPblog.

Макс Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 по итогам сезона. Серхио Перес занял третье место в общем зачёте пилотов.

Ферстаппена и Переса освистали и назвали мошенниками в Остине: