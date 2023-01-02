Чжоу считает, что критика в его адрес связана с национальностью

Китайский пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу выразил мнение о том, что критика в его адрес связана с его национальностью.

«Люди придумывают всякую ерунду, а многие с этим соглашаются, потому что большинство из них ничего обо мне не знают. Они не смотрят Формулу-2, они не смотрят другие серии. Они просто смотрят на твою национальность или что-то ещё, что немного несправедливо, но так уж устроен мир.

В первой гонке сезона мы сразу же начали на высоком уровне, а затем продолжили наращивать темп. Я был очень рад избавиться от этого давления и диких разговоров на заднем плане, и многие действительно изменили свое мнение обо мне. Это то, чем я действительно доволен», — приводит слова Чжоу GPFans.

В дебютном сезоне в Формуле-1 Гуаньюй Чжоу набрал шесть очков и занял 18-е место в общем зачёте пилотов.