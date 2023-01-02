Вольф: в новом болиде очень много сюрпризов

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу болида на сезон-2023.
«В новом болиде очень много сюрпризов. Когда я видел его в последний раз, то подумал: «О, это выглядит так же, как и W13, но я надеюсь, что это не одно и то же». Команда говорит, что внутри всё иначе. Это касается воздушных потоков, распределения массы, аэродинамики.
В середине сезона-2022 произошли фундаментальные изменения. Мы поменяли концепцию, но форма корпуса осталась прежней.
Я думаю, теперь мы гораздо лучше понимаем, в чём заключались проблемы. Мы снимали только слой луковицы, обнаруживая всё новые и новые проблемы, но я думаю, что мы пришли к тому, что довольно хорошо понимаем, почему машина не работает.
По крайней мере, есть корреляция на некоторых трассах, так что дело в деталях: как заставить машину работать с аэродинамической точки зрения, как улучшить дорожный просвет, чтобы гоняться было проще и интереснее?», – приводит слова Вольфа PlanetF1.
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