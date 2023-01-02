Гран-при Китая может вновь появиться в календаре Формулы-1 в сезоне-2023

Гран-при Китая может вновь появиться в календаре Формулы-1 в 2023 году — всего через несколько недель после того, как было подтверждено, что гонка в Шанхае не состоится в этом году. Об этом сообщает издание Racingnews365.
Гран-при Китая, впервые проведенный в 2004 году, был ежегодным событием в календаре Формулы-1 до 2019 года, после чего начались проблемы с коронавирусом.
2 декабря было объявлено, что Гран-при Китая вновь не состоится в 2023 году, при этом Формула-1 сослалась на трудности, связанные с ситуацией с COVID-19 в стране.
Однако после этого заявления Китай быстро отменил многие ограничения и протоколы, связанные с коронавирусом, и 8 января отменит все карантинные требования для прибывающих в страну иностранцев.
Китайская баскетбольная ассоциация и футбольная Суперлига Китая также недавно вернули болельщиков на стадионы после более чем двух лет игры на пустых аренах и в централизованных «пузырях».
Поскольку снятие ограничений создает более благоприятные условия для проведения масштабных мероприятий, RacingNews365.com узнал из хорошо осведомленных местных источников, что промоутер Гран-при Китая Juss Sports намерен провести гонку в 2023 году в первоначальную дату 16 апреля и представил Формуле-1 соответствующее предложение.
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