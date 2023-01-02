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«Обычный формат лучше». Гасли выступил против спринтов в Формуле-1

«Обычный формат лучше». Гасли выступил против спринтов в Формуле-1
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Пилот «Альпин» француз Пьер Гасли высказался о проведении спринтерских гонок в ряде Гран-при Формулы-1.

«Что касается меня, то мне действительно нравится классический формат с квалификацией в субботу и гонкой в воскресенье. А что касается спринтов… Я вижу положительные результаты для организации с точки зрения финансов.

Если же говорить о зрелищности, то меня пока не удалось убедить в том, что стоит проводить больше гонок. Как по мне, классический формат лучше», – приводит слова Гасли издание RaceFans.

Ранее в интервью Гасли рассказал о планах на предстоящий сезон «Королевских гонок», заявив, что планирует бороться за места на подиуме.

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