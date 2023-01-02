Глава «Астон Мартин» объяснил, почему ожидает непростого сотрудничества с Алонсо

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак высказался о предстоящем сотрудничестве с двукратным чемпионом мира испанцем Фернандо Алонсо, готовящимся дебютировать за команду в нынешнем году.

«Фернандо – очень прямой человек. Такие гонщики, как Алонсо, достигли таких высот, потому что не бросили задавать вопросы, настаивать на своём и хотеть большего. И мы должны быть в состоянии отвечать на его требования.

Я понимаю, что с Фернандо будет непросто. Он будет бросать нам вызов и стремиться к большему, но такова природа чемпиона. Зато у вас не будет сомнений в том, что он выжмет из машины максимум. Если мы хотим развиваться, то нужно уметь справляться с такими характерами», – приводит слова Крака издание Marca.

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