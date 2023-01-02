ФИА может запустить процедуру по привлечению новых команд в Формулу-1
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Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем сообщил об инициативе по рассмотрению заявок на принятие новых автомобильных команд в Формулу-1. По словам функционера, он уже поручил рассмотреть инициативу своей команде.
«Я попросил свою команду ФИА рассмотреть возможность запуска процесса по привлечению потенциальных команд для чемпионата Формулы-1», – написал бен Сулайем в социальных сетях.
Напомним, последней командой, пришедшей в «Королевские гонки», стал «Хаас» в 2016 году. Позже стало известно о желании попасть в Ф-1 американской команды «Андретти», чему противятся действующие коллективы серии.
Ранее в интервью бен Сулайем рассказал об отношениях с пилотами Ф-1.
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