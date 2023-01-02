ФИА может запустить процедуру по привлечению новых команд в Формулу-1

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем сообщил об инициативе по рассмотрению заявок на принятие новых автомобильных команд в Формулу-1. По словам функционера, он уже поручил рассмотреть инициативу своей команде.

«Я попросил свою команду ФИА рассмотреть возможность запуска процесса по привлечению потенциальных команд для чемпионата Формулы-1», – написал бен Сулайем в социальных сетях.

Напомним, последней командой, пришедшей в «Королевские гонки», стал «Хаас» в 2016 году. Позже стало известно о желании попасть в Ф-1 американской команды «Андретти», чему противятся действующие коллективы серии.

Ранее в интервью бен Сулайем рассказал об отношениях с пилотами Ф-1.