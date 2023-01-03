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Вольф: в 2022-м обучение к следующему сезону было важнее, чем победа в гонке

Вольф: в 2022-м обучение к следующему сезону было важнее, чем победа в гонке
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о своём отношении к сезону-2022, который стал одним из худших в Формуле-1 для немецкой команды за долгое время.

«Мы столкнулись с проблемами, но главное — сохранять спокойствие, полагаться на свои инструменты, свою организацию и свои ценности, и в конечном итоге это стало очень позитивным фактором, вернувшим нас к относительно лучшим результатам. Не там, где мы хотели бы быть, но, по крайней мере, мы смогли добиться гораздо лучшего результата в Остине, Мексика стала в некотором смысле положительным сюрпризом, а затем Бразилия, очевидно, где мы абсолютно заслуженно победили

Для меня обучение к следующему сезону было важнее, чем победа в гонке. Для нас это было хорошим доказательством того, что в машине есть присущий ей темп, если ДНК трассы подходит этой машине. Очевидно, что в течение сезона не так много можно было изменить, так что, по крайней мере, инструменты начали соответствовать друг другу», — приводит слова Вольфа GPFans.

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