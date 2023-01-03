Гонщик Кен Блок погиб в аварии со снегоходом

Известный раллийный гонщик Кен Блок погиб в аварии. Кен ехал на снегоходе по крутому склону, но внезапно транспорт перевернулся и придавил его. Знаменитый спортсмен скончался на месте. Ему было 55 лет.

«С глубочайшим сожалением мы можем подтвердить, что Кен Блок скончался сегодня в результате аварии на снегоходе. Кен был провидцем, первопроходцем и иконой. И самое главное — отцом и мужем», — говорится в заявлении его команды Hoonigan.

Блок является 23-кратным победителем раллийных гонок в США, участником чемпионата мира по ралли, а также шестикратным победителем мирового ралли-кросса. Также он известен благодаря уникальному трюковому шоу Gymkhana на своём YouTube-канале, где сейчас насчитывается почти два миллиона зрителей.