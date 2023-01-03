Мик Шумахер поздравил отца с днём рождения, показав их архивное фото

23-летний резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер разместил новый пост в социальных сетях, где поздравил своего отца, Михаэля, с днём рождения.



«С днём рождения лучшего папу в истории. Люблю тебя!» — написал Мик, прикрепив к сообщению их архивную фотографию.

Фото: Из личного архива Мика Шумахера

Михаэль Шумахер дебютировал в Формуле-1 на Гран-при Бельгии 1991 года. Немец выступал в чемпионате мира до конца сезона-2006, а затем возобновил карьеру и провёл ещё три сезона в 2010-2012 годах, но завоевать восьмой чемпионский титул не сумел. С момента получения Михаэлем травмы информация о его состоянии здоровья поступает дозированно. Есть мнение, что Шумахер не прикован к постели. В СМИ также появлялась информация, что немец несколько раз посещал элитные клиники, где проходил лечение стволовыми клетками. В семье Шумахера эту информацию никак не комментировали.

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