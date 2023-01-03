Третий этап «Дакара» прервали из-за плохих погодных условий

Третий этап престижного ралли-марафона «Дакар» был прерван из-за плохих погодных условий. Об этом информирует пресс-служба соревнований. Организаторы урезали дистанцию до 377 км (третий контрольный пункт).

Сообщается, что гонщики в классе мотоциклов, которые доехали до финиша, сохранят свои результаты. Итоговые результаты тех спортсменов, которые были остановлены на отсечках 335 или 377 км, будут подсчитаны организаторами позже.

Напомним, в этот раз в «Дакаре» не принимает участие российская команда «КАМАЗ-мастер». Решение отказаться от выступления было обусловлено несогласием с требованиями к российским спортсменам, желающим принять участие в спортивном мероприятии, подписывать специальную анкету Международной автомобильной федерации (ФИА), в которой осуждается российская специальная операция на Украине.