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Шишери выиграл третий этап «Дакара» среди легковых машин. Сайнс потерял почти час

Шишери выиграл третий этап «Дакара» среди легковых машин. Сайнс потерял почти час
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В Саудовской Аравии проходит третий этап ралли-рейда «Дакар» — 2023. Ранее стало известно, что он был прерван из-за плохих погодных условий. Дистанцию урезали до 377 км (третий контрольный пункт). В классе легковых машин лучший результат продемонстрировал Герлен Шишери (Prodrive ). Второе место занял Хенк Латеган (Toyota). Третьим стал Орландо Терранова (Prodrive). Один из фаворитов, Карлос Сайнс, потерял почти час, показав 31-й результат. Другой фаворит, Нассер Аль-Аттия, стал 13-м.

Дакар-2023. Внедорожники. Третий этап:
1. Герлен Шишери (Prodrive) — 3:22.57.
2. Хенк Латеган (Toyota) +03.26.
3. Орландо Терранова (Prodrive) +05.04.
4. Стефан Петерансель (Audi) +07.47.
5. Язид Аль-Раджи (Toyota) +08.31…
13. Нассер Аль-Аттия (Toyota) +20.58…
31. Карлос Сайнс (Audi) +56.21.

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