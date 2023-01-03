Дженсон Баттон отреагировал на смерть Кена Блока

Чемпион Формулы-1 из Великобритании Дженсон Баттон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался по поводу смерти известного раллийного гонщика Кена Блока. Напомним, Блок погиб в аварии, когда ехал на снегоходе по крутому склону. Внезапно транспорт перевернулся и придавил его. Знаменитый спортсмен скончался на месте. Ему было 55 лет.



«В шоке от кончины Кена Блока. Большой талант, который так много сделал для нашего вида спорта. Он был настоящим визионером со своим собственным уникальным стилем и заразительной улыбкой.



Наш спорт потерял сегодня одного из лучших, но, что более важно, великого человека. Хотел бы выразить любовь и поддержку семье Блоков», — написал Баттон.

Новость по теме Гонщик Кен Блок погиб в аварии со снегоходом