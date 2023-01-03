«Феррари» может потерять $ 55 млн из-за ухода спонсоров

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» может столкнуться с серьёзными финансовыми потерями в 2023 году из-за ухода двух премиальных спонсоров, сообщает RacingNews365.



По информации источника, «Феррари» не будет продолжать сотрудничество с крипто-компанией Velas, а также из числа спонсоров исчезла компания Snapdragon, которая производит микросхемы.



Сообщается, что между «Феррари» и Velas появились разногласия из-за несоблюдения договора и обе стороны готовят судебные иски. Что касается Snapdragon, то там было принято обоюдное решение о расторжении контракта. Компания может начать сотрудничество с «Мерседесом».



Общая стоимость сделок оценивается примерно в $ 55 млн ($ 30 млн от Velas, $ 25 млн от Snapdragon), что составляет четверть коммерческого дохода «Феррари» в год.

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