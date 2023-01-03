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Де Врис: учитывая пропорции, мне надо быть готовым лучше Ферстаппена физически

Де Врис: учитывая пропорции, мне надо быть готовым лучше Ферстаппена физически
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Новичок «Альфа Таури» Ник де Врис объяснил, почему уделяет особое внимание физической подготовке перед началом дебютного сезона в Формуле-1.

«В Формуле-1 совсем другие скорости и высокие перегрузки. Несравнимо с другими категориями. К тому же в последние годы я не выступал в Формуле-2, так что это не назвать прямым переходом из одной категории в другую.

Для пилотов играют роль абсолютные величины. Мой рост — 168 сантиметров, масса — 58 килограммов. Для таких габаритов я могу быть сильным, но в Формуле-1 я должен показывать уровень пилота, чья масса примерно 80 килограммов. Так что, учитывая пропорции, я должен быть физически готов лучше, чем такой гонщик, как Макс Ферстаппен. У меня должна быть такая же эффективность лёгких», — сказал де Врис в интервью изданию De Telegraaf.

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