Де Врис: учитывая пропорции, мне надо быть готовым лучше Ферстаппена физически

Новичок «Альфа Таури» Ник де Врис объяснил, почему уделяет особое внимание физической подготовке перед началом дебютного сезона в Формуле-1.
«В Формуле-1 совсем другие скорости и высокие перегрузки. Несравнимо с другими категориями. К тому же в последние годы я не выступал в Формуле-2, так что это не назвать прямым переходом из одной категории в другую.
Для пилотов играют роль абсолютные величины. Мой рост — 168 сантиметров, масса — 58 килограммов. Для таких габаритов я могу быть сильным, но в Формуле-1 я должен показывать уровень пилота, чья масса примерно 80 килограммов. Так что, учитывая пропорции, я должен быть физически готов лучше, чем такой гонщик, как Макс Ферстаппен. У меня должна быть такая же эффективность лёгких», — сказал де Врис в интервью изданию De Telegraaf.
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