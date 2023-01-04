Албон оценил решение Риккардо стать резервным пилотом «Ред Булл»
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Пилот «Уильямса» Алекс Албон прокомментировал решение Даниэля Риккардо стать резервным гонщиком «Ред Булл». Австралиец в минувшем сезоне выступал за «Макларен».
«В своё время я был немного в другом положении. Было ощущение, что я хочу снова гоняться уже через неделю после того, как ушёл, после того, как меня выгнали. Но я понимаю Риккардо. Когда проводишь плохой сезон в Формуле-1, то это сильно выматывает. Мы рождены бороться, мы хотим конкурировать, и для нас важнее всего хорошо выступать.
Мне потребовалось несколько недель, чтобы эмоционально пережить уход из Формулы-1. Но я был молод и понимал, что это не конец. Знал, что может появиться шанс вернуться. Возможно, сейчас и Мик Шумахер думает так же», — приводит слова Албона Autosport.
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