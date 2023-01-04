«Феррари» намерена добиться существенной потери массы болида
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Итальянская команда Формулы-1 может добиться ощутимой потери веса болида версии-2023. Об этом информирует Motorsport.
Сообщается, что над этим вопросом «Скудерия» работает в зимние месяцы. Основное внимание итальянская команда уделяет именно снижению массы авто. Источники издания сообщили, что теперь в «Феррари» полагают, что снижение веса позволит использовать балласт и добиваться оптимального баланса машины. Кроме того, в гоночном коллективе полагают, что работа с шинами будет даваться проще.
По имеющимся сведениям, о реализации идеи «Феррари» будет известно только после сборки. Однако, по первым данным, команда добилась существенного прогресса.
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