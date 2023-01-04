Исполнительный директор «Ауди» объяснил, почему рассчитывает на успех в Формуле-1

Исполнительный директор «Ауди» Адам Бейкер рассказал, что вселяет в него уверенность в достижении командой хороших результатов после прихода в Формулу-1 в 2026 году.



«Изменение регламента открывает больше возможностей для того, чтобы быстрее стать конкурентоспособным новичком. Многое зависит от предельных расходов участников. Полагаю, в 2026 году все столкнутся с одним и тем же вызовом и у всех будут равные шансы. Если хорошо поработать, думаю, есть шанс, что в 2026 году можно будет выйти в лидеры», — приводит слова Бейкера Give me Sport со ссылкой на Deutsche Presse-Agentur.

Самые яркие Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби:

Напомним, в 2026 году Всемирный совет ФИА по автоспорту утвердил регламент на моторы Формулы-1.