Исполнительный директор «Ауди» объяснил, почему рассчитывает на успех в Формуле-1
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Исполнительный директор «Ауди» Адам Бейкер рассказал, что вселяет в него уверенность в достижении командой хороших результатов после прихода в Формулу-1 в 2026 году.
«Изменение регламента открывает больше возможностей для того, чтобы быстрее стать конкурентоспособным новичком. Многое зависит от предельных расходов участников. Полагаю, в 2026 году все столкнутся с одним и тем же вызовом и у всех будут равные шансы. Если хорошо поработать, думаю, есть шанс, что в 2026 году можно будет выйти в лидеры», — приводит слова Бейкера Give me Sport со ссылкой на Deutsche Presse-Agentur.
Самые яркие Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби:
Напомним, в 2026 году Всемирный совет ФИА по автоспорту утвердил регламент на моторы Формулы-1.
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