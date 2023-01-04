«Хаас» показал новый логотип после прихода титульного спонсора. Фото

Американская команда Формулы-1 «Хаас» представила новый логотип. Он сочетает в себе название самого гоночного коллектива, а также его титульного спонсора – финансовой компании, занимающейся операциями на международных финансовых рынках MoneyGram. С 2023 года команда будет официально называться MoneyGram Haas F1 Team.

Фото: https://twitter.com/HaasF1Team

Ранее спонсором «Хааса» был «Уралкалий». Соглашение с российской компанией было расторгнуто в марте прошлого года на фоне событий вокруг Украины. По итогам минувшего сезона Формулы-1 «Хаас» занял восьмое место в Кубке конструкторов. Американский гоночный коллектив набрал 38 очков. Трофей выиграл «Ред Булл», набравший 759 баллов. В сезоне-2021 «Хаас» не набрал ни одного очка.

Кевин Магнуссен подружился с поросёнком: