Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Хаас» показал новый логотип после прихода титульного спонсора. Фото

«Хаас» показал новый логотип после прихода титульного спонсора. Фото
Комментарии

Американская команда Формулы-1 «Хаас» представила новый логотип. Он сочетает в себе название самого гоночного коллектива, а также его титульного спонсора – финансовой компании, занимающейся операциями на международных финансовых рынках MoneyGram. С 2023 года команда будет официально называться MoneyGram Haas F1 Team.

Фото: https://twitter.com/HaasF1Team

Ранее спонсором «Хааса» был «Уралкалий». Соглашение с российской компанией было расторгнуто в марте прошлого года на фоне событий вокруг Украины. По итогам минувшего сезона Формулы-1 «Хаас» занял восьмое место в Кубке конструкторов. Американский гоночный коллектив набрал 38 очков. Трофей выиграл «Ред Булл», набравший 759 баллов. В сезоне-2021 «Хаас» не набрал ни одного очка.

Кевин Магнуссен подружился с поросёнком:

Обгон века, драка пилотов и ещё 10 безумных моментов 2022 года в гонках Обгон века, драка пилотов и ещё 10 безумных моментов 2022 года в гонках
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023