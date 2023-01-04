Мацик выиграл четвёртый этап «Дакара» в зачёте грузовиков

В Саудовской Аравии проходит четвёртый этап ралли-рейда «Дакар»-2023.



В классе грузовых машин предварительным победителем стал чех Мартин Мацик-младший. Второе место у голландца Митчела ван ден Бринка. Третий результат у лидера общего зачёта Алеша Лопрайса.



«Дакар-2023». Грузовики. Четвёртый этап. Предварительные результаты:



1. Мартин Мацик-младший (MM Technology) 5:10.23.

2. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy) +8.50.

3. Алеш Лопрайс (Praga) +9.22.

4. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy) +11.50.

5. Мартин Шольтис (Tatra) +28.05.

6. Вайдотас Пашкевичюс (Tatra) +30.25.

7. Паскаль де Бар (Renault) +37.59.



Предварительный общий зачёт после четырёх этапов:



1. Алеш Лопрайс (Praga) 19:29.21.

2. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy) +27.22.

3. Ярослав Вальтр (Tatra) +28.17.

4. Мартин Мацик-младший (MM Technology) +39.37.

5. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy) +2:06.31.