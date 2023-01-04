«Альпин» объявила дату презентации машины на сезон-2023
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Команда Формулы-1 «Альпин» проведёт презентацию новой машины 16 февраля 2023 года, сообщает пресс-служба команды в социальных сетях.
Новый болид получит индекс A523.
Напомним, в предстоящем сезоне пилотами команды будут два француза — Эстебан Окон и Пьер Гасли. Гасли заменит в составе команды Фернандо Алонсо, который продолжит карьеру в «Астон Мартин».
По итогам сезона-2022 «Альпин» заняла четвёртое место в Кубке конструкторов.
Первой командой, объявившей дату презентации болида, стал «Астон Мартин» — они представят новую машину 13 февраля 2023 года.
График презентаций сезона-2023:
«Альфа Таури» — 11 февраля
«Астон Мартин» — 13 февраля
«Феррари» — 14 февраля
«Альпин» — 16 февраля
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