«Альпин» объявила дату презентации машины на сезон-2023

Команда Формулы-1 «Альпин» проведёт презентацию новой машины 16 февраля 2023 года, сообщает пресс-служба команды в социальных сетях.



Новый болид получит индекс A523.



Напомним, в предстоящем сезоне пилотами команды будут два француза — Эстебан Окон и Пьер Гасли. Гасли заменит в составе команды Фернандо Алонсо, который продолжит карьеру в «Астон Мартин».



По итогам сезона-2022 «Альпин» заняла четвёртое место в Кубке конструкторов.



Первой командой, объявившей дату презентации болида, стал «Астон Мартин» — они представят новую машину 13 февраля 2023 года.



График презентаций сезона-2023:



«Альфа Таури» — 11 февраля

«Астон Мартин» — 13 февраля

«Феррари» — 14 февраля

«Альпин» — 16 февраля