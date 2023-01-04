Култхард: логично, что «Ред Булл» резко реагирует на любую критику
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Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард оценил реакцию руководства «Ред Булл» на постоянную критику в адрес австрийцев. Отметим, что раньше гонщик выступал за австрийскую команду.
«Логично, что весь «Ред Булл» и Кристиан Хорнер резко реагируют на любую критику в их адрес. Раньше «Макларен» часто ругали, «Мерседес» на пике популярности тоже подвергался критике, это данность.
Журналисты могут смотреть на ситуацию своими глазами, они имеют на это право. Я был гонщиком, так что могу экспертно рассказать вам о чём-то, но это не значит, что люди, которые никогда не были пилотами, не имеют права рассуждать о заездах», – цитирует Култхарда Mirror.
Ферстаппена и Переса освистали и назвали мошенниками в Остине:
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