Томбасис рассказал, сколько времени потеряют команды Формулы-1 из-за новых правил

Гоночный директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис рассказал о тонкостях нового правила. Так, команды Формулы-1 будут должны отыграть полсекунды. Это связано с правилами в рамках борьбы с дельфинированием, согласно которым к днищу были ужесточены правила перед сезоном-2023. Края днища будут подняты на 15 мм.
«Я не сомневаюсь, что мы поступили правильно. Мы постарались найти прагматичное решение, которое сработало бы в кратко- и среднесрочной перспективе. [Дельфинирование] не обязательно исчезнет, однако станет слабее. Нам ещё предстоит увидеть, удалось ли избавиться полностью или мы периодическим будем с ним сталкиваться.
Сколько прижимной силы потеряют команды? Не слишком много. Я бы сказал, где-то 15-20 очков прижимной силы, что соответствует примерно половине секунды [с круга], что-то в таком духе. Возможно. Но развитие болидов, вероятно, перекроет потери», — приводит слова Томбасиса Autosport.
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