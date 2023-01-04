Томбасис рассказал, сколько времени потеряют команды Формулы-1 из-за новых правил

Гоночный директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис рассказал о тонкостях нового правила. Так, команды Формулы-1 будут должны отыграть полсекунды. Это связано с правилами в рамках борьбы с дельфинированием, согласно которым к днищу были ужесточены правила перед сезоном-2023. Края днища будут подняты на 15 мм.

«Я не сомневаюсь, что мы поступили правильно. Мы постарались найти прагматичное решение, которое сработало бы в кратко- и среднесрочной перспективе. [Дельфинирование] не обязательно исчезнет, однако станет слабее. Нам ещё предстоит увидеть, удалось ли избавиться полностью или мы периодическим будем с ним сталкиваться.



Сколько прижимной силы потеряют команды? Не слишком много. Я бы сказал, где-то 15-20 очков прижимной силы, что соответствует примерно половине секунды [с круга], что-то в таком духе. Возможно. Но развитие болидов, вероятно, перекроет потери», — приводит слова Томбасиса Autosport.