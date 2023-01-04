«Пантера Азия» заинтересована в присоединении к Формуле-1

Формула-1 может пополниться ещё одной командой. О желании присоединиться высказалась «Пантера Азия». Ранее в ФИА сообщили, что могут принять новые команды в Формулу-1.
«Мы приветствуем инициативу ФИА, но теперь надо понять, какими будут конкретные требования и процесс. Однако мы готовы заявить о своей заинтересованности в Формуле-1, — приводит слова руководителя «Пантеры» Бенжамена Дюрана RacingNews365.
Отметим, что «Пантера Азия» высказывалась о желании присоединиться к Формуле-1 ещё в 2020 году. Другим кандидатом на вступление в Ф-1 считается «Андретти».
Напомним, последней командой, пришедшей в «Королевские гонки», стал «Хаас» в 2016 году. Позже стало известно о желании попасть в Ф-1 американской команды «Андретти», чему противятся действующие коллективы серии.
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