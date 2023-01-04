Стало известно, хочет ли «Феррари» использовать право вето в споре о моторах «Ред Булл»

Стало известно, хочет ли «Феррари» использовать своё историческое право вето в споре о моторах «Ред Булл». Как отмечает Motorsport Italia, несмотря на разногласия с ФИА, в команде не хотят применять его, желая найти компромисс.

Напомним, ранее представителей команды Формулы-1 «Феррари» не допустили на встречу между производителями силовых установок, на которой обсуждался переход на новые двигатели к сезону-2026. Это произошло по причине того, что итальянская команда официально не успела объявить о своём намерении участвовать в поставке двигателей к 2026 году.



«Феррари» недовольна тем фактом, что «Ред Булл» считается новым поставщиком силовых установок, хотя по факту использует интеллектуальную собственность «Хонды». Поставщикам силовых установок предоставляются различные льготы на проведение тестов и динамометрических испытаний, и, как известно, «Феррари» возражала против того, чтобы эти льготы были предоставлены «Ред Булл».