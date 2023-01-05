В «Макларене» объяснили, почему команда не может соперничать с «Феррари»

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун высказался по поводу итальянской команды Формулы-1 «Феррари».

«У «Феррари» были все инструменты, чтобы создать такой болид, какой они создали в 2022 году. Например аэродинамическая труба, у них есть всё оборудование.

Не забывайте, что у них были проблемы с двигателем в 2019/2020 годах, которые, казалось, навредили им, как только ФИА вмешалась, поэтому когда я смотрю на то, как быстро они вернулись к борьбе за высшие места, то понимаю, что они всегда должны были там быть. У них есть гонщики, у них есть бюджет и технологическая инфраструктура. Нам всё ещё не хватает некоторых элементов нашей инфраструктуры, чтобы бороться с ними», — приводит слова Брауна Racingnews365.