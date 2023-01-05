Шварцман впервые опробовал болид IndyCar и стал быстрейшим на тестах

Сегодня «Чип Ганасси Рейсинг», «Дэйл Койн Рейсинг» и «Пенске» провели первый в этом году частный тест на болидах IndyCar, и по его окончании тест-пилот «Феррари» Роберт Шварцман возглавил группу на болиде «Чип Ганасси Рейсинг», проехав неофициальный лучший круг за 52,539 секунды на короткой трассе Sebring International Raceway.

Шварцман опередил Стинга Рэя Робба из «Дэйл Койн Рейсинг» (52,584 с), пилота HMD Motorsports Indy NXT и разработчика Чип Ганасси Рейсинг» Киффина Симпсона (52,905 с), а также заводского пилота «Пенске» Дэйна Кэмерона на Chevy (53,364 с).

В постсезонных тестах Формулы-1 в Абу-Даби пилот «Скудерии» Шварцман показал третий результат, уступив лишь Карлосу Сайнсу и Шарлю Леклеру. Роберт проехал 116 кругов.



По ходу минувшего сезона Роберт Шварцман работал на симуляторе на базе команды и дважды выходил на свободную тренировку, по одному разу заменив Карлоса Сайнса и Шарля Леклера.

Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»: