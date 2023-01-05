Босс «Ауди» ответил Аль-Аттии на претензии по поводу изменения правил «Дакара»

Глава проекта «Ауди» в ралли-рейдах Свен Квандт ответил гонщику «Тойоты» Нассеру Аль-Аттии по поводу претензий из-за изменений правил «Дакара».
Ранее комиссия чемпионата мира по ралли-рейдам изменила баланс производительности прототипов перед пятым этапом гонки и «Ауди» получила преимущество по сравнению с «Тойотой» и «Продрайвом».
«Вы все можете много обсуждать это, но все топ-команды, включая «Тойоту», согласились принять решение ФИА. Если бы это было выгодно кому-то другому, то «Ауди» тоже приняла бы такое решение. Прежде чем писать подобные комментарии, Нассер, поговорите с руководителем «Тойоты», так как мы все согласились принять решение, не вступая в полемику. Кстати, вы лидируете с отрывом 18 минут и говорите на пресс-конференции всем, что знаете Пустой квартал как свой дом. Теперь уже жалуетесь? Выглядите как настоящий спортсмен?» — ответил Квандт в комментариях.
- 5 января 2023
-
11:40
-
11:37
-
11:30
-
11:25
-
10:40
-
10:24
-
09:56
- 4 января 2023
-
23:24
-
23:01
-
22:35
-
22:23
-
22:15
-
20:09
-
18:56
-
18:06
-
16:35
-
16:10
-
15:26
-
14:27
-
13:49
-
12:37
-
11:38
-
10:40
-
09:55
-
00:20
- 3 января 2023
-
23:39
-
22:30
-
21:05
-
20:41
-
19:39
-
18:28
-
18:02
-
17:28
-
16:28
-
15:02