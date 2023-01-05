Босс «Ауди» ответил Аль-Аттии на претензии по поводу изменения правил «Дакара»

Глава проекта «Ауди» в ралли-рейдах Свен Квандт ответил гонщику «Тойоты» Нассеру Аль-Аттии по поводу претензий из-за изменений правил «Дакара».



Ранее комиссия чемпионата мира по ралли-рейдам изменила баланс производительности прототипов перед пятым этапом гонки и «Ауди» получила преимущество по сравнению с «Тойотой» и «Продрайвом».



«Вы все можете много обсуждать это, но все топ-команды, включая «Тойоту», согласились принять решение ФИА. Если бы это было выгодно кому-то другому, то «Ауди» тоже приняла бы такое решение. Прежде чем писать подобные комментарии, Нассер, поговорите с руководителем «Тойоты», так как мы все согласились принять решение, не вступая в полемику. Кстати, вы лидируете с отрывом 18 минут и говорите на пресс-конференции всем, что знаете Пустой квартал как свой дом. Теперь уже жалуетесь? Выглядите как настоящий спортсмен?» — ответил Квандт в комментариях.