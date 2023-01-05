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Шварцман поделился эмоциями от дебюта за рулём болида IndyCar

Шварцман поделился эмоциями от дебюта за рулём болида IndyCar
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Российский гонщик, тест-пилот «Феррари» Роберт Шварцман поделился впечатлениями от дебюта за рулём болида IndyCar.

«Было очень весело. В целом оцениваю опыт позитивно, очень продуктивно. Мне было интересно познакомиться с машиной, и я рад, что мои ожидания оправдались. Что касается подготовки и стиля вождения, то это довольно приятная машина. Честно говоря, сейчас нет никаких болевых ощущений. Моя физическая форма позволяла мне довести тесты до конца. Управлять таким болидом было весело, и мы опробовали множество вещей, которые, я надеюсь, команда сможет использовать. В общем, я доволен и взволнован», — приводит слова Шварцмана Racer.

Ранее сообщалось, что Шварцман может в 2024 году заменить Алекса Палоу в команде «Чип Ганасси Рейсинг».

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