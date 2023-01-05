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Ван Беверен стал победителем пятого этапа «Дакара» среди мотоциклов

Ван Беверен стал победителем пятого этапа «Дакара» среди мотоциклов
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В Саудовской Аравии проходит пятый этап ралли-рейда «Дакар-2023».

Его победителем стал бельгиец Адриен ван Беверен из «Хонды», второй результат показал Хосе Корнехо Флоримо, также представляющий «Хонду». Замкнул тройку сильнейших Мэйсон Кляйн (КТМ).

Дакар-2023. Мотоциклы. Пятый этап

1. Адриен ван Беверен («Хонда») 4:27.28.
2. Хосе Корнехо Флоримо («Хонда») +0.13.
3. Мэйсон Кляйн (КТМ) +5.13.
4. Маттиас Валькнер (KTM) +7.30.
5. Тоби Прайс (KTM) +8.41.
6. Скайлер Хоус («Хускварна») +10.05.
7. Кевин Бенавидес (KTM) +10.17.
8. Лоренсо Сантолино (Sherco Factory) +11.16.
9. Руй Гонсалвеш (Sherco Factory) +12.22.
10. Пабло Кинтанилья («Хонда») +12.28.

Общий зачёт после пяти этапов

1. Скайлер Хоус («Хускварна») 23:21.09.
2. Кевин Бенавидес (KTM) +0:44.
3. Мейсон Кляйн (KTM) +1:40.

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