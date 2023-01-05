Ван Беверен стал победителем пятого этапа «Дакара» среди мотоциклов

В Саудовской Аравии проходит пятый этап ралли-рейда «Дакар-2023».



Его победителем стал бельгиец Адриен ван Беверен из «Хонды», второй результат показал Хосе Корнехо Флоримо, также представляющий «Хонду». Замкнул тройку сильнейших Мэйсон Кляйн (КТМ).



Дакар-2023. Мотоциклы. Пятый этап



1. Адриен ван Беверен («Хонда») 4:27.28.

2. Хосе Корнехо Флоримо («Хонда») +0.13.

3. Мэйсон Кляйн (КТМ) +5.13.

4. Маттиас Валькнер (KTM) +7.30.

5. Тоби Прайс (KTM) +8.41.

6. Скайлер Хоус («Хускварна») +10.05.

7. Кевин Бенавидес (KTM) +10.17.

8. Лоренсо Сантолино (Sherco Factory) +11.16.

9. Руй Гонсалвеш (Sherco Factory) +12.22.

10. Пабло Кинтанилья («Хонда») +12.28.



Общий зачёт после пяти этапов



1. Скайлер Хоус («Хускварна») 23:21.09.

2. Кевин Бенавидес (KTM) +0:44.

3. Мейсон Кляйн (KTM) +1:40.

Новость по теме Хоан Барреда Борт выиграл четвёртый этап «Дакара» среди мотоциклов