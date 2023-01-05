Уэббер: Феттель был настоящим Джаггернаутом. Его будет не хватать Формуле-1

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер высказался по поводу Себастьяна Феттеля, который завершил карьеру в сезоне-2022.
«Я думаю, что он по-прежнему водит очень, очень хорошо. Я сказал ему, что он слишком рано позволил себе уйти на пенсию, и мы оба посмеялись над этим.
Я рад, что он цел и невредим, у него была отличная карьера. В ранние годы он был настоящим джаггернаутом, и в последнее время он всё ещё мог вытворять нечто особенное. Он четырёхкратный чемпион мира, что не может не радовать. Его будет не хватать», — приводит слова Уэббера GPblog.
Джаггернаут — это одно из самых сильных существ во Вселенной Marvel. Его сила почти бесконечна и конкурирует с силой Тора и Халка — Зелёного Шрама.
Себастьян Феттель выиграл четыре чемпионских титула в составе «Ред Булл». Последние два года немец провёл в «Астон Мартин» и завершил карьеру по окончании сезона-2022.
Себастьян Феттель помог одному из фанатов сделать предложение руки и сердца:
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