Уэббер: Феттель был настоящим Джаггернаутом. Его будет не хватать Формуле-1

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер высказался по поводу Себастьяна Феттеля, который завершил карьеру в сезоне-2022.

«Я думаю, что он по-прежнему водит очень, очень хорошо. Я сказал ему, что он слишком рано позволил себе уйти на пенсию, и мы оба посмеялись над этим.

Я рад, что он цел и невредим, у него была отличная карьера. В ранние годы он был настоящим джаггернаутом, и в последнее время он всё ещё мог вытворять нечто особенное. Он четырёхкратный чемпион мира, что не может не радовать. Его будет не хватать», — приводит слова Уэббера GPblog.

Джаггернаут — это одно из самых сильных существ во Вселенной Marvel. Его сила почти бесконечна и конкурирует с силой Тора и Халка — Зелёного Шрама.

Себастьян Феттель выиграл четыре чемпионских титула в составе «Ред Булл». Последние два года немец провёл в «Астон Мартин» и завершил карьеру по окончании сезона-2022.

Себастьян Феттель помог одному из фанатов сделать предложение руки и сердца: