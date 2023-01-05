Экклстоун рассказал, что у «Мерседеса» не хватало денег на подписание Хэмилтона

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун рассказал, какую роль сыграл в переходе Льюиса Хэмилтона в «Мерседес» в 2013 году.



«Ники Лауда понял, каким ценным гонщиком был Льюис Хэмилтон, и нашёл способ убедить его в том, что он должен перейти в «Мерседес». Я сказал, что Льюис — тот, кто нужен «Мерседесу» и я заплачу разницу. Но в конце концов «Мерседес» заплатил сам», — приводит слова Экклстоуна GPFans.



Льюис Хэмилтон в составе «Мерседеса» завоевал шесть чемпионских титулов. Его текущий контракт с командой действует до конца 2023 года, но и сам гонщик, и руководитель «Мерседеса» Тото Вольф готовы продлить соглашение.



В минувшем сезоне Льюис Хэмилтон впервые не смог выиграть ни одной гонки за год.

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