Экклстоун рассказал, что у «Мерседеса» не хватало денег на подписание Хэмилтона
Поделиться
Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун рассказал, какую роль сыграл в переходе Льюиса Хэмилтона в «Мерседес» в 2013 году.
«Ники Лауда понял, каким ценным гонщиком был Льюис Хэмилтон, и нашёл способ убедить его в том, что он должен перейти в «Мерседес». Я сказал, что Льюис — тот, кто нужен «Мерседесу» и я заплачу разницу. Но в конце концов «Мерседес» заплатил сам», — приводит слова Экклстоуна GPFans.
Льюис Хэмилтон в составе «Мерседеса» завоевал шесть чемпионских титулов. Его текущий контракт с командой действует до конца 2023 года, но и сам гонщик, и руководитель «Мерседеса» Тото Вольф готовы продлить соглашение.
В минувшем сезоне Льюис Хэмилтон впервые не смог выиграть ни одной гонки за год.
Новость по темеФерстаппен: не понимаю, почему часто сталкиваемся с Хэмилтоном
Комментарии
- 5 января 2023
-
16:19
-
15:13
-
14:51
-
14:31
-
14:19
-
13:30
-
12:54
-
11:40
-
11:37
-
11:30
-
11:25
-
10:40
-
10:24
-
09:56
- 4 января 2023
-
23:24
-
23:01
-
22:35
-
22:23
-
22:15
-
20:09
-
18:56
-
18:06
-
16:35
-
16:10
-
15:26
-
14:27
-
13:49
-
12:37
-
11:38
-
10:40
-
09:55
-
00:20
- 3 января 2023
-
23:39
-
22:30
-
21:05
Партнерский контент