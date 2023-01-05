Алеш Лопрайс выиграл пятый этап «Дакара» в зачёте грузовиков

В Саудовской Аравии проходит пятый этап ралли-рейда «Дакар»-2023. В классе грузовых машин победителем по его итогам стал чех Алеш Лопрайс. Второе место занял представитель Нидерландов Митчел ван ден Бринк. Топ-3 замкнул ещё один голландский гонщик Янус ван Кастерен.



«Дакар»-2023. Грузовики. Пятый этап. Предварительные результаты:



1. Алеш Лопрайс (Praga) 5:06.57.

2. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy) +0.16.

3. Янус ван Кастерен (Iveco) +3.24.

4. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy) +5.41.

5. Паскаль де Бар (Renault) +5.44.



Предварительный общий зачёт после пяти этапов:



1. Алеш Лопрайс (Praga) 24:30.26.

2. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy) +15.22.

3. Янус ван Кастерен (Iveco) +51.58.

4. Мартин Мацик-младший (MM Technology) +54.00.

5. Ярослав Вальтр (Tatra) +1:06.18.