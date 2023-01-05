Алеш Лопрайс выиграл пятый этап «Дакара» в зачёте грузовиков

В Саудовской Аравии проходит пятый этап ралли-рейда «Дакар»-2023. В классе грузовых машин победителем по его итогам стал чех Алеш Лопрайс. Второе место занял представитель Нидерландов Митчел ван ден Бринк. Топ-3 замкнул ещё один голландский гонщик Янус ван Кастерен.
«Дакар»-2023. Грузовики. Пятый этап. Предварительные результаты:
1. Алеш Лопрайс (Praga) 5:06.57.
2. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy) +0.16.
3. Янус ван Кастерен (Iveco) +3.24.
4. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy) +5.41.
5. Паскаль де Бар (Renault) +5.44.
Предварительный общий зачёт после пяти этапов:
1. Алеш Лопрайс (Praga) 24:30.26.
2. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy) +15.22.
3. Янус ван Кастерен (Iveco) +51.58.
4. Мартин Мацик-младший (MM Technology) +54.00.
5. Ярослав Вальтр (Tatra) +1:06.18.
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